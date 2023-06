Lagarde avisa que os juros vão continuar a aumentar

No dia em que o BCE subiu todas as taxas diretoras em 25 pontos base, a Presidente do Banco Centro Europeu (BCE), Christine Lagarde, avisa que a viagem ainda não terminou e que os juros não vão ficar por aqui, em julho as taxas deverão voltar a aumentar.

"Já acabámos? Já concluímos a viagem? Não! Ainda não chegámos ao destino, ainda temos caminho para percorrer", afirmou.

"Até posso ir mais longe. Posso dizer que sem uma alteração das condições base, muito provavelmente iremos continuar a subir as taxas de juro em julho, o que não será surpresa, porque estamos determinados em alcançar o nosso objetivo".

A presidente do BCE reagiu ainda à decisão da Reserva Federal, a autoridade monetária norte americana, que esta semana anunciou uma pausa no aumento das taxas.

"Temos subido as taxas de juro e, a não ser que haja uma alteração material das condições de base, vamos continuar a subir na próxima reunião. Não estamos a pensar em pausas", reiterou.

O Banco Central Europeu justificou a subida desta semana com a revisão em alta da inflação, apesar da recente descida.

Os especialistas do Eurosistema dizem agora que a inflação atingirá 5,1% em 2023, 3,0% em 2024 e 2,3% em 2025 e reduziram ainda ligeiramente as projeções para o crescimento económico deste ano e do próximo.