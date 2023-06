Generali compra Liberty Seguros em negócio avaliado em 2,3 mil milhões de euros

O grupo Generali assinou um acordo com a Liberty Mutual para a aquisição da Liberty Seguros, uma seguradora que opera em Portugal, Espanha e Irlanda, num negócio avaliado em 2,3 mil milhões de euros, segundo um comunicado.

Esta operação permite à Generali "reforçar os resultados, o negócio Não-Vida e a posição de liderança na Europa", destacou, na mesma nota.

O grupo Generali "entra agora também no mercado da Irlanda, com uma quota de mercado do top 10", referiu, destacando que "é uma relevante oportunidade de continuar a expandir a presença do grupo na Europa, num mercado altamente concentrado e rentável, com uma dinâmica muito atrativa".

Segundo a seguradora, "todos os três países têm uma reduzida penetração de seguros comparativamente com mercados europeus similares, oferecendo assim importantes oportunidades de crescimento".

Na mesma nota, o grupo revelou que o valor total da transação é de 2,3 mil milhões de euros, "podendo estar sujeito a ajustamentos".

No comunicado refere-se que a Liberty Seguros "é especialmente focada no negócio Não-Vida", destacando o negócio de automóvel "em crescimento e um "mix" de produtos muito diversificado" com aproximadamente 1.700 colaboradores nos três mercados e 5.600 intermediários.

Em Portugal, "a transação irá reforçar as linhas de negócio de automóvel, casa, e acidentes de trabalho da Generali", referiu o grupo, indicando que, do mesmo modo, "irá reforçar a rede de agentes".

Por outro lado, em Espanha, "com esta transação, a Generali torna-se um dos principais "players" no mercado de seguros, reforçando o posicionamento do grupo nos ramos automóvel e casa", sendo que "a rede alargada de agentes e mediadores da Generali deverá alcançar mais de 7.000 intermediários, uma das maiores em Espanha", assegurou. .

Na Irlanda, por fim, "a Generali entra no mercado Não-Vida pela primeira vez, uma quota de mercado situada no top 10, impulsionada por agentes e canais diretos", indicou.

