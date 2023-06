Famílias portuguesas temem não conseguir pagar a casa

Portugueses são dos que mais temem não conseguir pagar a casa. Quase 10% das famílias nacionais admitem que, em três meses, poderão não ter capacidade de manter a habitação em que residem.

Só Polónia, Chipre e Grécia têm piores resultados.

A conclusão é de um inquérito da Eurofound - a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho - citado esta quarta-feora pelo Jornal de Negócios. De acordo com o jornal, 22% dos portugueses inquiridos admite ser bastante ou muito provável ter dificuldades em pagar contas de água, gás ou eletricidade no próximo trimestre.

Para além disso, o mesmo estudo indica que é cada vez menos comum ser proprietário de uma casa antes dos 40 anos, na União Europeia.

A informação foi recolhida entre abril e setembro do ano passado e complementada com as estatísticas europeias oficiais.