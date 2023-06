Portugal tem quatro mestrados em Finanças entre os melhores do mundo

Há quatro escolas de negócios portuguesas entre as 55 melhores do mundo no ranking de mestrados em Finanças do Financial Times, divulgado esta segunda-feira.



De acordo com o Ranking Global do Financial Times Masters in Finance 2023, a Nova School of Business and Economics é a escola nacional mais bem colocada, na 11.ª posição, seguida da Católica Lisbon of School of Business and Economics, no 21.º lugar.

A ISEG - Lisbon School of Economics and Management está no 23.º posto e a ISCTE Business School aparece na 45.ª posição.

Nos três primeiros lugares do ranking de mestrados em Finanças do Financial Times 2023 estão três escolas francesas: a ESCP Business School, seguida da HEC Paris e da Essec Business School.

O mestrado em Finanças da Católica-Lisbon é o 2.º melhor do mundo em Progressão Salarial. Os graduados aumentam o seu salário médio em 110% nos primeiros três anos após a conclusão do mestrado.

Neste parâmetro, a escola de negócios da Católica só é superada pela francesa HEC Paris, com uma valorização salarial de 120%.