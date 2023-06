​Gás e eletricidade. Tarifa regulada atrai novos clientes em abril

A tarifa regulada atraiu novos clientes em abril, tanto no gás como na eletricidade, indica a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).



Segundo o regulador, os preços “atípicos” na eletricidade levaram mais 5% de consumidores para a tarifa regulada, em abril. No gás, os novos clientes com tarifa regulada representam um aumento de mais de 90%, em comparação com o mesmo mês do ano passado.

São números influenciados pela descida da tarifa regulada, para responder ao aumento dos preços da energia, disponível a partir de setembro de 2022, que tem levado muitos consumidores a trocarem de tarifa, sobretudo no gás. Já na eletricidade, a mudança tem sido mais discreta.

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, em abril o mercado regulado de eletricidade tinha 969 mil clientes domésticos. Contas feitas, registou um aumento de 5% nos clientes, o que representa mais 10% de consumo, face ao período homólogo.

“A atipicidade relativa à subida de preços no mercado grossista, contribuíram para que o número de clientes no mercado regulado registasse um aumento de 5%, relativamente ao mês homólogo, tendo o seu maior impacte sido em termos de consumo, com um aumento de 10,3%, face a abril de 2022″, conclui a ERSE.

Ainda assim, a grande fatia de consumidores, 5,5 milhões, mantém-se com tarifa liberalizada, que representa 85% do mercado, enquanto as tarifas reguladas só servem 6,7% do consumo total.

Mercado liberalizado de gás perde quase 15% de clientes

Já no gás natural, os clientes continuam a transferir os consumos para o mercado regulado.

Em abril, o mercado liberalizado de gás tinha 1,1 milhões de clientes, o que representa uma perda de 14,7%, face ao mesmo mês do ano passado. O consumo caiu mais de 16%.

Para onde foram estes clientes? Em abril regressaram ao mercado regulado 7.489 clientes.

O mercado de último recurso, com tarifas transitórias, chegou aos 431 mil clientes, o que representa um aumento de mais de 90% face ao período homólogo.

No mesmo mês, o consumo subiu 15,8%.