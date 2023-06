Consumo de combustíveis recua 5,5% de março para abril

O consumo de combustíveis em Portugal diminuiu 5,5% em abril, face a março, com recuos no gasóleo, gasolina e GPL e um aumento no combustível para aviação (jet), divulgou hoje a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A diminuição do consumo ocorreu no GPL (gás de petróleo liquefeito, -20,8%), no gasóleo (-9,9%) e na gasolina (-9,1%). Em contraciclo, houve um aumento, de 18,5%, no consumo de jet.



Comparativamente a abril de 2022, o consumo foi superior em 21,9% (122,1 kton), com um aumento no consumo de "jet" (+343,1%), de gasolina (+20,8%) e de gasóleo (+7,6%). Em contraciclo, o consumo de GPL diminuiu (-9,4%).