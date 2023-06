Suspensa subscrição de Certificados de Aforro série E

De acordo com o site da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), já não é possível subscrever aos Certificados de Aforro série E.

No site, a vê-se informação que diz que "a subscrição de Certificados de Aforro (CA) da série E foi suspensa".

Desde a subida das taxas de juro, os Certificados de Aforro têm sido usados pelos portugueses para investir as suas poupanças, tendo o juro atingido o teto máximo de 3,5% em fevereiro.

Segundo dados do Banco de Portugal (BdP), no primeiro trimestre deste ano as famílias aplicaram mais de 9.000 milhões de euros em Certificados de Aforro, contra apenas 150 milhões de euros no período homólogo.

Os dados do banco central apontam ainda que, em março, o 'stock' de Certificados de Aforro aumentou 3.549 milhões de euros, ou 14,1%, relativamente a fevereiro, somando 28.600 milhões de euros.

A subida das Euribor, nomeadamente do indexante a três meses - que é usado na fórmula de cálculo da taxa de juro dos Certificados de Aforro -- tem aumentado a procura por este produto de investimento.