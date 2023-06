Preços dos combustíveis vão descer na próxima semana

A próxima semana vai arrancar com uma descida nos preços dos combustíveis, após três semanas de constantes subidas.

De acordo com o jornal ECO, que cita fontes do setor, o litro do gasóleo deverá descer em média 0,5 cêntimos e da gasolina 2,5 cêntimos.

A confirmarem-se estas descidas, a partir de segunda-feira, deverá passar a pagar 1,439 euros por litro no gasóleo simples e 1,653 euros por litro na gasolina simples 95.



Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

O preço final dos combustíveis nas bombas varia, no entanto, consoante cada posto de abastecimento, marca e zona onde está localizado.

Dentro da mesma rede de abastecimento, os preços também podem variar de localização para localização.