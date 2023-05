​Zeinal Bava condenado a multa de 30 milhões

Zeinal Bava, ex-presidente da operadora de telecomunicações Oi, foi condenado ao pagamento de uma coima de 31 milhões de euros.



A decisão da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil foi avançada na terça-feira pela imprensa local.

Zeinal Bava foi condenado pelo regulador por irregularidades na obtenção de um bónus no âmbito do aumento de capital e na fusão falhada da Oi com a Portugal Telecom (PT), em 2014, indica o site especializado Teletime.

O antigo CEO da PT foi condenado por atribuir a si próprio um prémio de 7,3 milhões de euros enquanto presidente da Oi.

Além da multa de 169 milhões de reais (31 milhões de euros), o gestor português fica impedido de exercer cargos de administração no Brasil durante dez anos.

O ex-diretor financeiro da Oi Bayard Gontijo também foi condenado pela Comissão de Valores Mobiliários do Brasil a uma multa de 4,4 milhões de euros.