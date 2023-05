INE. Inflação desacelera para 4% em maio

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) recuou para 4,0% em maio, menos 1,7 pontos percentuais do que em abril, segundo a estimativa rápida avançada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, "tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 4,0% em maio de 2023, taxa inferior em 1,7 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior".

Segundo explica, "esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços da eletricidade, do gás e dos produtos alimentares verificado em maio de 2022 e ainda pela isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais".

O Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 2,5% no primeiro trimestre face ao mesmo período do ano passado e de 1,6% em comparação com o trimestre anterior, confirmou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O instituto estatístico manteve, assim, os valores avançados na estimativa rápida de 28 de abril.

O INE explica que "a procura interna registou um contributo nulo" para a variação homóloga do PIB no primeiro trimestre, após um contributo de 2,3 pontos percentuais no trimestre anterior.

"O consumo privado desacelerou e o investimento diminuiu, refletindo principalmente o contributo negativo da variação de existências, em grande medida associado à dinâmica dos fluxos do comércio internacional", acrescenta.

[notícia atualizada às 12h27]