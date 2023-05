​Estado com excedente de 960 milhões até abril

A receita aumentou três vezes mais do que a despesa e o Estado fechou abril com um excedente de 960 milhões de euros.



Segundo a nota publicada esta quarta-feira pelas Finanças, sobre a execução orçamental de abril, o saldo registou uma melhoria de mais de 1.600 milhões de euros face ao mesmo período de 2022.

A receita fiscal aumentou 10% e a receita contributiva para a Segurança Social quase 12%.

As contas beneficiaram ainda com a redução das despesas com a pandemia.

Os pagamentos em atraso também diminuíram, face ao período homólogo, mas no final de abril as administrações públicas estavam a dever 538 milhões aos fornecedores.