"Ministra foi a Bruxelas dizer que há seca, não levou medidas"

“As expectativas são nulas, porque aquilo que a ministra foi fazer a Bruxelas foi dizer que há seca em Portugal. Não levou nem apresentou nenhum pacote concreto de medidas, ao contrário do que Espanha fez.”

A Confederação da Agricultura acusa Maria do Céu Antunes de inação e diz que a ministra não apresentou medidas para mitigar os efeitos da seca, ao contrário do que já fizeram outros países europeus.

Em declarações à Renascença , o secretário-geral da CAP, Luís Mira, dirige duras críticas à ministra, no dia em que os ministros europeus da agricultura estão reunidos em Bruxelas.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, não apresentou medidas para a seca e foi a Bruxelas fazer “propaganda”, acusa a Confederação dos Agricultores de Portugal.

O secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal denuncia que nem os apoios prometidos no ano passado chegaram a ser entregues.

“Não há nada para inventar, está tudo definido. Há só uma grande diferença: é a ação. Uns querem ajudar e outros querem só anunciar e não têm medidas concretas que cheguem aos agricultores. Se calhar as pessoas pensam que no ano passado houve apoios aos agricultores, mas não houve apoio nenhum. São anúncios que não se concretizam em lado nenhum. O que está a ser feito em Bruxelas é uma ação de propaganda. Quais são as medidas, o que foi pedido? Ninguém sabe”.

A CAP lamenta ainda que o Governo não tenha previsto um único cêntimo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para combater a seca.

O secretário-geral da Confederação dos Agricultores acrescenta que, como forma de protesto, a CAP não convidou qualquer membro do Governo para estar presente na Feira Nacional de Agricultura, que se realiza em Santarém a partir do próximo sábado.