Aproveite o fim de semana para abastecer. Combustíveis voltam a subir

A próxima semana vai trazer uma nova subida nos preços dos combustíveis.

De acordo com o jornal ECO, tanto o gasóleo como a gasolina devem aumentar 2,5 cêntimos por litro.

A confirmarem-se as previsões, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), deverá passar a pagar 1,464 euros por litro no gasóleo simples e 1,679 euros por litro na gasolina simples 95.

Este será o terceiro aumento consecutivo dos preços dos combustíveis.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, mas podem sofrer ainda alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial.