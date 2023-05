​De Ana Gomes a Vasco Lourenço. Mais de 25 figuras públicas rejeitam “privatização integral” da TAP

Um grupo de mais de 25 figuras públicas de vários quadrantes da sociedade portuguesa lançou uma petição contra “a privatização integral da TAP” e a favor de o Estado manter o “controlo estratégico” da companhia aérea.



A petição, lançada esta terça-feira, tem o título “Não TAP os Olhos: A TAP não é um 'Ativo Tóxico' - É um Trunfo Económico ao Serviço do País”.

O documento começa por lembrar que, nas últimas semanas, “a gestão da TAP tem sido notícia pelos piores motivos”, tratando-se de uma tentativa “forçar a entrega” da TAP, “por um preço irrisório, a investidores privados”.

Assim, lê-se no documento, os subscritores do manifesto “entendem que é fundamental informar as pessoas da verdadeira situação da empresa”, bem como “evitar que os atuais governantes, pressionados e instrumentalizados, cometam mais um erro político”.

Da lista dos 28 primeiros subscritores constam nomes ligados ao PS, como Ana Gomes ou o antigo ministro da Saúde Correia de Campos; figuras ligadas ao Bloco de Esquerda, como Francisco Louçã, Fernando Rosas ou Daniel Oliveira; o capitão de Abril Vasco Lourenço; ou figuras ligadas à cultura como o cineasta António-Pedro Vasconcelos ou o músico Pedro Abrunhosa, entre outros.

A petição expõe ainda vários argumentos que atestam a importância da empresa para a economia portuguesa, assegurando que a TAP é “hoje uma das empresas portuguesas que mais contribui para o crescimento e a qualidade da economia nacional”.

O texto considera também que “a desastrosa decisão de privatização da TAP, à pressa e sem medir as consequências, pelo governo PSD/CDS, em 2015” levou à “perda de controlo da empresa e a celebração de negócios ruinosos, que a lesaram e aos contribuintes portugueses”.

A petição alude ainda à decisão do governo PS, em 2016, de reverter “parcialmente a privatização não produziu os efeitos desejados”.