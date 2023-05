Preços dos combustíveis voltam a subir

A semana arranca com uma nova subida no preço dos combustíveis. O litro do gasóleo simples e da gasolina simples vai passar a custar mais um cêntimo e meio.

Este será o segundo aumento consecutivo dos preços dos combustíveis.

Assim, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,440 euros por litro de gasóleo simples e 1,652 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Os preços são definidos por cada operador, sendo estes apenas valores médios e de referência.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Até ao final deste mês, “a redução da carga fiscal passará a ser de 30 cêntimos por litro de gasóleo e de 31,6 cêntimos por litro de gasolina em maio”. Ou seja, uma redução de 2,8 cêntimos no caso do gasóleo e de 2,4 cêntimos na gasolina.

A Direção-Geral de Energia e Geologia disponibiliza uma ferramenta online de consulta dos preços dos combustíveis por tipologia, distrito e município, permitindo aos consumidores informarem-se de antemão acerca dos preços mais baratos.

Recentemente, o ministro das Finanças, Fernando Medina, disse no Parlamento que as ajudas do Estado representam atualmente um desconto de 27 cêntimos por litro de combustível.

Em declarações na Comissão de Orçamento e Finanças, Fernando Medina voltou a lembrar que a conjuntura externa é exigente e o Orçamento não consegue ajudar todos, mas medidas de apoio estão a fazer a diferença e deixa como exemplo os combustíveis.

“Cada português paga hoje menos 27 cêntimos por litro quando vai à bomba de gasolina do que pagaria sem qualquer medida pública”, declarou o ministro das Finanças.