Empresa do Facebook multada em mais de mil milhões de euros por transferência de dados

A Meta, empresa detentora do Facebook, WhatsApp e Instagram, foi multada no valor recorde de mais de mil milhões de euros (1,2 milhões de euros) por violação das leis de dados da União Europeia. A multa foi imposta pela Comissão de Proteção de Dados. Em causa está a transferência de dados dos utilizadores europeus para os Estados Unidos.

Além da multa, a Comissão exige a suspensão da transferência de dados europeus do Facebook para os Estados Unidos durante um período de cinco meses e exige que a gigante tecnológica faça alterações às suas operações de processamento de dados, de modo a que cumpram as regras do RGPD num prazo de seis meses.

O valor da multa ultrapassa o recorde anterior de 746 milhões de euros, montante superior à sanção aplicada, em 2021, à Amazon.

A Meta disse em comunicado que vai recorrer da decisão, incluindo a multa que considerou "injustificada e desnecessária".