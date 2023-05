Margem para aumentar salários? CCP diz que comissário europeu desconhece realidade portuguesa

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) garante que em alguns setores os salários têm estado a aumentar, sobretudo porque há falta de mão de obra qualificada, mas João Vieira Lopes sublinha que o nosso tecido empresarial não permite regras iguais para todos.



Em declarações à Renascença, João Vieira Lopes comenta as declarações do comissário europeu dos Assuntos Económicos, Paulo Gentiloni, para quem há margem para subir salários em Portugal e ainda não foram recuperados os níveis de poder de compra perdidos com a elevada taxa de inflação.

“Portugal tem um problema que o comissário provavelmente não conhece: é que temos um tecido empresarial muito atomizado, empresas muitas delas muito pequenas e essas empresas mais pequenas, em geral, têm bastante dificuldade por motivos de concorrência nacional ou até outras por concorrência em termos de exportações, de aumentar os salários”, argumenta o presidente da CCP.

“Portanto, diríamos que é natural que continue a desenvolver-se uma linha de aumentos salariais. A contratação coletiva mostra isso, mas não precisamos de conselhos europeus para isso.”