Maiores bancos com lucros acima de 950 milhões de euros

Os seis maiores bancos a operar em Portugal registaram lucros acima de 950 milhões nos primeiros três meses do ano.

A Caixa Geral de Depósitos liderou o grupo, quase duplicou os lucros para 285 milhões. Foi seguida pelo BCP, com os maiores ganhos na banca privada, um aumento de mais de 90% face ao período homólogo, para 215 milhões.

O Santander surge em terceiro, com um aumento de quase 20% dos resultados, e o BPI é o quarto, apesar dos lucros terem crescido 75%.

O Novo Banco, na quinta posição, subiu os resultados em 4%, mas para 148 milhões.

O sexto é o Montepio, que fechou o trimestre com mais de 35 milhões de euros, ou seja, quase triplicou o resultado do primeiro trimestre do ano anterior.

As comissões apresentam aumentos ligeiros, subiram 2% para mais de 600 milhões de euros. Ou seja, são as margens financeiras que acabam por explicar os lucros da banca, a diferença entre os juros pagos e os que são cobrados aos clientes.