Feira da Agricultura de Trás-os-Montes regressa a Macedo de Cavaleiros

Macedo de Cavaleiros volta a acolher nos dias 20 e 21 de maio, quatro anos depois, após setembro de 2019, devido às restrições impostas pela Covid-19, a Feira da Agricultura de Trás-os-Montes.

E, numa altura em que a seca volta a estar no centro das atenções mediáticas, a temática da “Agricultura Sustentável e Segura” vai ser o mote de um seminário a realizar no auditório da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Macedo de Cavaleiros.

“A seca tem sido uma ameaça constante nos últimos anos, dado os baixos níveis de pluviosidade registados”, recorda o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.

De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), a Albufeira do Azibo estava, em abril de 2023, com um nível de armazenamento na ordem dos 94,1%.

“São dados muito bons, melhores do que os registados em 2022, quando tínhamos um armazenamento na ordem dos 80,5%, mas continuamos a viver um ano muito seco e isso, mais tarde, vai trazer constrangimentos aos nossos agricultores”, assinala Benjamim Rodrigues.

Ao longo dos dois dias do certame, os produtos endógenos e o mundo rural vão estar em destaque, com um conjunto de iniciativas que visam dar enfoque ao que de melhor se faz em Macedo de Cavaleiros.

Para a V edição da feira estão inscritos 67 expositores, todos do concelho, e embora a Câmara não avance com o número previsto de visitantes, Benjamim Rodrigues destaca que “há uma grande expectativa e as pessoas estão muito ansiosas por voltar à Feira da Agricultura de Trás-os-Montes”., um certame com entrada gratuita.

Paralelamente ao evento decorre mais um Mercado dos Produtos da Terra, uma iniciativa lançada pela autarquia em 2020 e que, quinzenalmente, tem como principal objetivo ajudar os produtores locais a escoarem os seus produtos.

“Temos recebido visitantes de várias regiões, que aproveitam um fim-de-semana de descanso no nosso território e acabam por ir ao Mercado comprar produtos que se destacam pela sua qualidade”, diz Benjamim Rodrigues.

Ao longo dos dois dias estão ainda programados os III Jogos Tradicionais Concelhios, uma Gincana de Tratores e a já tradicional Bênção dos Tratores. Ao final do último dia será ainda realizado um sorteio para a atribuição de prémios aos tratores participantes na feira.