Lucros do BCP quase duplicam para 215 milhões

O Millennium BCP teve lucros de 215 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 90% face ao resultado do primeiro trimestre de 2022, divulgou esta segunda-feira o banco.

A instituição diz que o aumento dos lucros foi conseguido "apesar dos efeitos adversos relacionados com o Bank Millennium", o banco que o BCP tem na Polónia e onde tem tido perdas relacionadas com créditos concedidos em francos suíços.

Entre janeiro e março, o BCP teve encargos de 205,7 milhões de euros associados à carteira de empréstimos hipotecários em francos suíços da operação na Polónia. Já em sentido positivo, também na Polónia, teve ganhos de 127 milhões de euros com a venda da participação da Millennium Financial Services.

Em termos consolidados, a margem financeira (a diferença entre o que o banco cobra nos créditos e paga nos depósitos) subiu 42,9% para 664,6 milhões de euros.

Menos 13 sucursais, mais nove trabalhadores

O BCP aumentou em nove o total de trabalhadores e reduziu em 13 o número de sucursais em Portugal no primeiro trimestre, face a igual período de 2022.

No final de março, o BCP contava com 6.273 trabalhadores, mais nove do que no final de março de 2022. Em relação ao trimestre anterior, o aumento foi de 21 funcionários.



Em termos de rede comercial, no final de março o BCP contava com 408 sucursais, menos 13 do que no final do primeiro trimestre do ano passado, mas mantendo o número de balcões do final de 2022.