Aproximação ao défice zero vai permitir baixar IRS, diz Medina

O ministro das Finanças disse esta segunda-feira que a folga orçamental permite aliviar a carga fiscal, tal como já está previsto no Programa de Estabilidade.

Em declarações aos jornalistas, Fernando Medina congratulou-se com a revisão em alta do crescimento do PIB português este ano pela Comissão Europeia. "Estamos muito próximos de um défice zero, que é o que já tínhamos previsto e que a Comissão Europeia vem confirmar."

Citando uma "significativa redução da dívida", que vai colocar Portugal com uma "dívida inferior, confirmando-se as projeções, à de Espanha e à da própria França", o ministro diz que se conseguirá "uma solidez e uma confiança para tomar os passos anunciados no Programa de Estabilidade e Crescimento", entre eles "uma devolução do IRS".

