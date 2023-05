Precisa de abastecer o carro? Combustíveis ficam mais caros na segunda-feira

Se precisa de abastecer o automóvel, o melhor é fazê-lo durante o fim de semana. A partir de segunda-feira, os combustíveis vão subir, algo que já não acontecia há algum tempo.

A confirmarem-se as previsões citadas no blogue "Contas Poupança", o litro do gasóleo deverá passar a custar mais três cêntimos e o da gasolina mais três cêntimos e meio.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Até ao final deste mês, “a redução da carga fiscal passará a ser de 30 cêntimos por litro de gasóleo e de 31,6 cêntimos por litro de gasolina em maio”. Ou seja, uma redução de 2,8 cêntimos no caso do gasóleo e de 2,4 cêntimos na gasolina.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

De acordo com o último relatório divulgado, na quarta-feira, pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o preço médio da gasolina simples 95 diminuiu 0,9% em março, face ao mês anterior, para 1,738 euros por litro, enquanto o preço médio do gasóleo recuou 2,1%, para 1,642 euros por litro, “seguindo a trajetória observada no preço do barril de petróleo”.

Foi nos distritos de Braga, Santarém e Castelo Branco que se registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos em Portugal continental. Já Beja, Bragança e Lisboa apresentaram os preços mais altos.