Tripulantes da Easyjet avançam com greve em maio e junho

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) anunciou esta quinta-feira pré-avisos de greve de tripulantes para os dias 26, 28 e 30 de maio e 1 e 3 de junho, após impasse nas negociações de vários “diferendos laborais”.

Em comunicado, o sindicato avança que já entregou as notas à companhia aérea britânica, e aos Ministérios das Infraestruturas, do Trabalho e da Economia, referindo que a empresa quer perpetuar a “precarização e discriminação relativamente aos colegas de outros países”.

Os tripulantes da Easyjet estiveram em greve nos dias 1, 2 e 3 de abril, levando ao cancelamento antecipado de 220 voos em Lisboa, Porto e Faro.

Na passada semana, o sindicato tinha anunciado que havia rejeitado negociar com o diretor-geral da EasyJet, após as declarações proferias por José Lopes no Parlamento, na qual revelou uma proposta feita aos sindicatos.