INE. Taxa de inflação abranda para 5,7% em abril

O Instituto Nacional de Estatística confirmou, esta quinta-feira, que a taxa de inflação abrandou em Portugal em abril, para 5,7%. A estimativa rápida do INE garante que "a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor" apresenta agora uma "taxa inferior em 1,7 pontos percentuais à observada no mês anterior".

Esta desaceleração poderá ser explicada, em parte, pelo "efeito de base resultante do aumento de preços da eletricidade, do gás e dos produtos alimentares verificados em abril de 2022".

A estimativa rápida do INE, publicada esta quinta-feira, pode ser consultada aqui.