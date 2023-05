Desacelera descida dos preços do cabaz IVA Zero

Os preços do cabaz de bens essenciais com IVA Zero continuam a descer, mas esta semana a quebra foi mais modesta, de apenas 0,21% face à semana anterior, pelas contas da Deco/Proteste.

Comparando com 17 abril, véspera da entrada em vigor do IVA Zero, o cabaz dos 41 alimentos considerados é 6,06% mais barato, o que representa menos €8, 41 euros no momento de pagar as compras. Contribuíram para este recuo nos preços os congelados (-10,06%), o peixe (-8,05%) e a carne (-6,11%).

Ainda comparando com o período anterior à entrada em vigor da medida do governo, os produtos com maior variação de preço foram o iogurte líquido (17%), brócolos (13%) e atum posta em óleo vegetal (6%).

Brócolos e maçã gala com maior subida semanal

Fazendo contas à variação semanal, e tendo por base os dados que a Deco/Proteste adiantou à Renascença esta quinta-feira, o cabaz de alimentos essenciais ficou 0,21% mais barato, ou seja, custou menos €0,27 para um total de €130,36.

O maior aumento de preço foi verificado nos brócolos, mais 13% para €2,71. Entre os alimentos que mais subiram estão também a maçã gala (6%), o azeite virgem extra (5%) e o iogurte líquido (5%).

Alimentos essenciais sobem 7,55% num ano

Olhando agora para o cabaz de 63 alimentos essenciais que a Deco/Proteste tem estado a monitorizar desde o início do ano passado, verifica-se um aumento de preço, de 7,55%.

A 11 de maio do ano passado pagava-se €207,21, quando a 10 de maio deste ano, pelos mesmos alimentos, pagou-se €222,86.

Contribuíram para este aumento do valor do cabaz, a polpa de tomate (76%), a cebola (68%), a cenoura (61%), o arroz carolino (60%) e o açúcar branco (53%).