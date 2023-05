Vivemos num criptoparaíso? Reveja o debate

A Renascença organiza esta terça-feira de manhã uma conferência dedicada às criptomoedas, submetida ao temoa "Vivemos num criptoparaíso?". O que é este ativo financeiro e será que são uma alternativa real às moedas e bancos tradicionais? Porque é que Portugal é tão procurado para transações em criptomoedas? Estas e outras perguntas são lançadas pelo jornalista da Renascença Fábio Monteiro e pela jornalista Inês Rocha a um painel de convidados.

Na antecipação do lançamento do livro, a Renascença dedica uma manhã ao tema das criptomoedas e da economia digital.

No início de 2023, Portugal – até então conhecido como um paraíso para criptomoedas – passou a ter uma moldura fiscal para este tipo de ativos. Mas será suficiente? Quais os principais desafios da economia digital? Como lidam as start-ups com as flutuações? Há problemas de literacia financeira? Esta é uma oportunidade para refletir sobre os perigos e oportunidades deste universo."