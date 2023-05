PRR tem de ser mais do que "atirar dinheiro para cima dos problemas", defende Cavaco

O ex-Presidente da República Cavaco Silva exortou esta terça-feira o Governo a aproveitar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para assegurar o crescimento do país em vez de atirar dinheiro "para cima dos problemas, sem os resolver".

"Esperemos que os fundos europeus de dimensão nunca vista que estão a ser dirigidos para Portugal sejam utilizados para assegurar um crescimento da economia na ordem dos três a quatro por cento por ano e não seja apenas dinheiro atirado pelo Governo para cima dos problemas, sem os resolver", defendeu Aníbal Cavaco Silva, num artigo divulgado pela delegação do PSD no Parlamento Europeu, a propósito do Dia da Europa.

Esta posição foi a única referência a Portugal no artigo.

O antigo Presidente advogou ainda que a liderança da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "surpreende pela positiva", por colocar a União Europeia "na primeira linha do cumprimento dos acordos de Paris" por ter conseguido fazer com que os Estados-membros aceitassem uma "redução ambiciosa nas emissões de dióxido de carbono".