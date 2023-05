Como explicar o universo das criptomoedas? Com cerveja e tremoço a acompanhar

Num país com pouca literacia financeira, um dos desafios de quem escreve sobre novidades financeiras é descomplicar, sem perder o interesse do público. Às vezes é preciso cerveja e tremoços para começar a falar de criptomoedas.

No primeiro painel da conferência da Renascença, em que os convidados explicaram quais são as maiores dificuldades que encontram em introduzir este mundo à pessoa comum, o jornalista de economia da CNN Portugal, Gonçalo Almeida, conta a vez em que encontrou adeptos do universo dos criptoativos na Sociedade Recreativa de Alverca, onde existe uma caixa multibanco para bitcoins.

“A reportagem começa com um senhor ao balcão a beber uma cerveja e a comer tremoços. Eu meto-me com ele, sem grande esperança de que ele de facto comprasse bitcoin, e ele responde: ‘olhe, por acaso acho que é bastante útil. Eu daqui a nada até vou comprar bitcoin ali ao multibanco’”.