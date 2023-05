Espanha ajuda jovens e famílias com filhos a comprarem casa

A medida deverá ser aprovada esta terça-feira, no âmbito do pacote para a habitação que o executivo de Pedro Sánchez tem estado a promover.

Em causa está uma linha de garantias, para jovens até 35 anos e para famílias com filhos menores.

Na prática, o Estado dá garantias até 20% do empréstimo, o que implica que assume o risco sobre este montante, caso haja incumprimento.

É uma medida para responder à crise no imobiliário que o país atravessa, tal como Portugal, e destina-se à compra da primeira habitação. Visa jovens e famílias com menores, com um rendimento anual inferior a 37.800 euros.

O executivo espanhol vai ainda construir 20 mil habitações sociais em terrenos do Ministério da Defesa.

Pedro Sánchez prometeu este domingo” colocar a habitação no centro das prioridades" e fazer deste tema “um direito constitucional e uma necessidade básica".