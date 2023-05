Combustíveis voltam a descer

A semana arranca com uma nova descida dos combustíveis. O litro do gasóleo deverá descer cinco cêntimos e o da gasolina seis cêntimos.

Se se confirmarem estas previsões, com base nos valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), quando for abastecer deverá pagar 1,404 euros por litro no gasóleo simples e 1,599 euros por litro na gasolina simples 95.

Na semana passada o preço dos combustíveis também tinha sofrido uma redução que foi, no entanto, menor no bolso dos consumidores do que a esperada, devido à redução do desconto que o Estado tem concedido no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Até ao final deste mês, “a redução da carga fiscal passará a ser de 30 cêntimos por litro de gasóleo e de 31,6 cêntimos por litro de gasolina em maio”. Ou seja, uma redução de 2,8 cêntimos no caso do gasóleo e de 2,4 cêntimos na gasolina.

O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.