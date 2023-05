Taxa sobre lucros excessivos aquém do esperado pelo Governo

A taxa sobre os lucros excessivos das empresas deve atingir apenas a Galp, avança o Jornal de Notícias deste domingo.

Fonte da Galp diz que tem previstos 53 milhões de euros para esse imposto a nível ibérico, que se destina a empresas do setor energético e distribuiçao alimentar. No entanto, a empresa deverá pagar mais em Espanha que em Portugal: por cá, não deverá ultrapassar os 25 milhões de euros.

O jornal fez as contas e avança que, na área alimentar são poucas as empresas que terão de pagar mais do que um valor residual. É, por exemplo, o caso da Jerónimo Martins (Pingo Doce), a quem caberá pagar 700 mil euros. No caso da Galp, o negócio da refinaria de Sines deverá causar o maior impacto nas contas.

Tudo somado, o valor angariado com este imposto deverá ficar aquém dos 50 milhões de euros previstos pelo Estado.