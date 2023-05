Preço dos combustíveis volta a descer na próxima semana

Os preços dos combustíveis vão descer a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de maio. No caso da gasolina, a redução será de seis cêntimos por litro, enquanto que no gasóleo será de cinco cêntimos. A informação é avançada pelo "Jornal de Negócios", que cita fonte do setor.

De acordo com dados da Direção-Geral da Energia e Geologia, na passada segunda-feira, 1 de maio, o preço de venda ao público da gasolina simples 95 fixava-se nos 1,659 euros por litro, enquanto do gasóleo simples era de 1,454 euros por litro.

Com esta descida, o custo da gasolina vai passar para os 1,599 euros - descendo do patamar dos 1,6 euros por litro e o gasóleo para 1,404 euros por litro.



A semana passada o preço dos combustíveis também tinha sofrido uma redução que foi, no entanto, menor no bolso dos consumidores do que a esperada, devido à redução do desconto que o Estado tem concedido no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos.