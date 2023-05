Lucro da Galp Energia sobe 62% e soma 250 milhões de euros

A Galp Energia obteve um lucro de 250 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, 62% acima dos 155 milhões de euros do período homólogo e que compara com 273 milhões do trimestre anterior.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera refere que o resultado líquido do trimestre numa base ajustada (`RCA`, excluindo eventos não recorrentes e o efeito `stock`) "reflete impostos de 389 milhões de euros, incluindo 14 milhões relativos à taxa temporária brasileira sobre as exportações de petróleo e 46 milhões de euros da `windfall tax` ibérica", aplicada aos lucros excessivos.

"Os resultados da Galp no primeiro trimestre refletem um forte desempenho operacional, nomeadamente no [segmento] `industrial & midstream` e nas atividades comerciais. A geração de `free cash flow` foi robusta, de 352 milhões de euros, permitindo uma redução da dívida líquida no período em 214 milhões de euros", salienta.