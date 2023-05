CaixaBank. Lucros sobem 21% para 855 milhões de euros

O banco espanhol CaixaBank teve lucros de 855 milhões de euros entre janeiro e março, mais 21,1% do que no mesmo período do ano passado, revelou esta sexta-feira o grupo financeiro, que é o dono do BPI em Portugal.

Estes lucros teriam sido 30% superiores sem o impacto do imposto extraordinário e temporário sobre a banca em Espanha, em vigor desde janeiro e que, no caso do Caixabank, se traduziu num pagamento de 373 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, disse o banco, num comunicado.

O presidente executivo (CEO) do grupo Caixabank, Gonzalo Gortázar, citado no mesmo comunicado, atribuiu os resultados nos primeiros três meses do ano à "muito boa dinâmica comercial num período em que a economia se mostrou mais resiliente do que o previsto".

Segundo os resultados hoje divulgados, a rentabilidade do CaixaBank, medida pelo índice conhecido como ROTE, estava nos 10,5% no final do primeiro trimestre, quando há um ano se situava em 7,6%.

As receitas cresceram 30,4% entre janeiro e março, para os 3.449 milhões de euros, com destaque para as margens de juros, que aumentaram 48,6% (para 2.163 milhões de euros).

Os recursos dos clientes do CaixaBank alcançaram os 614.608 milhões de euros no final do primeiro trimestre deste ano, um aumento de 0,5%, "graças à boa evolução dos produtos de poupança a longo prazo e à recuperação dos mercados financeiros", segundo o banco.

Quanto ao crédito, e num contexto de subida das taxas de juro, a carteira de empréstimos para habitação do CaixaBank "continua marcada pelo aumento das amortizações" e caiu 1,4% até ao final de março.

No entanto, a concessão de novos créditos aumentou em todos os segmentos, comparando com o primeiro trimestre de 2022, "devido à resiliência da economia": mais 6% no caso da habitação, mais 4% nos empréstimos para consumo e mais 21% no crédito a empresas.

Em paralelo, o rácio de morosidade (atrasos no pagamento das prestações dos empréstimos) registou "níveis mínimos históricos" de 2,7% no final do primeiro trimestre e os "saldos duvidosos" desceram para os 10.447 milhões de euros.

No final de março, os ativos líquidos totais do CaixaBank eram de 132.867 milhões de euros, com uma taxa de liquidez (medida pelo índice Liquidity Coverage Ratio, LCR) de 192%, "muito acima do mínimo requerido de 100%), destacou o banco no comunicado divulgado hoje.

O CaixaBank fechou 2022 com lucros de 3.145 milhões de euros, menos 39,8% do que em 2021, quando os resultados tiveram o impacto extraordinário da fusão com o Bankia.

Comparando parâmetros homogéneos, os lucros no ano passado cresceram 29,7% em comparação com 2021.