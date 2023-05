BCE sobe taxas de juro em 0,25%, menor aumento desde julho

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta quinta-feira uma nova subida das taxas de juro, em 0,25%. É a menor subida desde julho de 2022.

Em comunicado, o conselho de governadores do BCE justifica a decisão com a descida da inflação nos últimos meses. Ainda assim, sublinha que “a pressão sobre os preços permanece forte”.

Por outro lado, a autoridade monetária considera que, enquanto as recentes subidas dos juros estão a ter impacto nas condições de financiamento na zona euro, já não é certo que estejam a chegar à economia real.

O BCE garante ainda que as futuras decisões vão assegurar o regresso da inflação aos 2%, o objectivo de médio prazo da instituição.

Este continua a ser o principal objectivo do BCE, que vai manter-se vigilante e vai continuar a monitorizar de perto a evolução da economia. Promete ainda manter o programa de redução de compra de dívida, tal como está previsto, no Eurossistema.

Hoje, o BCE decidiu aumentar as três taxas de juro directoras em 25 pontos base: as taxas de juro sobre as principais operações de refinanciamento e sobre a facilidade permanente de cedência de liquidez passam para 3,75% e a taxa de depósitos aumenta para 3,25%.

Esta sucessão de aumento de juros começou com 50 pontos base, seguiram-se algumas subidas de 75 pontos base e o regresso aos 50 pontos base. Este mês o BCE decidiu aumentar os juros de referência em 0,25%, o que acontece pela primeira vez desde julho 2022, segundo dados do Banco de Portugal – data em que terminou um longo período em que os juros estiveram a zero ou mesmo negativos.