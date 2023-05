"Ainda não ouvi ninguém sugerir juros zero", diz Lagarde

Ainda ninguém defende a manutenção dos juros, adiantou esta quinta-feira a diretora do Banco Central Europeu (BCE), que hoje decidiu subir as taxas de juro em 0,25%.

É o menor aumento desde julho de 2022, data em que o BCE começou a subir os juros, em resposta à crise inflacionista.

Segundo Christine Lagarde, a decisão foi consensual e nenhum governador defende que terminem as subidas.

"Alguns governadores sugeriram que 0,50 era apropriado, outros que 0,25 era apropriado, não ouvi ninguém sugerir zero. Isso confirma que estamos numa viagem, mas houve um consenso muito forte quanto a esta decisão de hoje."

Lagarde destacou também que não tem "um número mágico sobre o que será suficientemente restritivo, saberemos quando lá chegarmos".

A presidente do BCE justificou o aumento dos juros em 25 pontos base com a pressão sobre os preços, que “permanece forte” apesar da descida da inflação nos últimos meses. Além disso, defende que a política monetária está a chegar aos bancos, mas que não é certo que esteja a ter impacto na economia real.

"As nossas decisões sobre as taxas e o atual nível de juros está a ter impacto. Já é suficiente? Não sabemos, porque, neste momento, ainda não vemos a transmissão à economia real, que depois terá impacto nos preços e irá reduzir a inflação. O ciclo ainda não está completo."

O BCE garante que as futuras decisões vão assegurar o regresso da inflação aos 2%, o principal objetivo da instituição. Para isso, Lagarde diz que o BCE vai manter-se vigilante e vai continuar a monitorizar de perto a evolução da economia. Promete ainda manter o programa de redução de compra de dívida, tal como está previsto, para o Eurossistema.

Hoje, o BCE decidiu aumentar as três taxas de juro diretoras em 25 pontos base: as taxas de juro sobre as principais operações de refinanciamento para 3,75%, a taxa sobre a facilidade permanente de cedência de liquidez passa para 4% e a taxa de depósitos aumenta para 3,25%.

Esta sucessão de aumento de juros começou com 50 pontos base, seguiram-se algumas subidas de 75 pontos base e o regresso aos 50 pontos base. Este mês, o BCE decidiu aumentar os juros de referência em 0,25%, o aumento mais baixo desde julho de 2022, segundo dados do Banco de Portugal – uma data que marca o fim de um longo período em que os juros estiveram a zero ou mesmo negativos.