Quase mais 12 mil carros elétricos vendidos até fim de abril

Em Portugal, entre janeiro e abril, venderam-se quase mais 12 mil carros elécticos em relação a igual período do ano passado. Até abril, a ACAP (Associação Automóvel de Portugal) registou 29.876 veículos elécticos vendidos, contra 18.020 unidades em igual período do ano passado.

Contas feitas, a evolução é a de um crescimento de 66% entre janeiro e abril deste ano e o mesmo período do ano passado. São números que juntam três segmentos: ligeiros, mercadorias e pesados.

Segundo os dados da ACAP, no mês de Abril de 2023 foram matriculados em Portugal 6.495 automóveis ligeiros de passageiros novos electrificados, ou seja, mais 57,1% que no mesmo mês do ano anterior.

De Janeiro a Abril de 2023 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 29.061 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 64% relativamente a período homólogo de 2022.

Especificamente, observando os veículos 100% eléctricos (BEV), em Abril de 2023 registou-se um aumento de 94,8% por comparação com o mesmo mês de 2022, tendo sido matriculados 2.006 ligeiros de passageiros novos. Nos quatro meses de 2023 verificou-se um aumento de 118,6% nas matrículas de BEV, em comparação com o mesmo período do ano anterior, tendo sido matriculados 10.405 unidades.