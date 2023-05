"Dieselgate". Antigo diretor da Audi declara-se culpado

O antigo diretor executivo da Audi, filial da Volkswagen, julgado na Alemanha no âmbito do caso "dieselgate", disse esta quarta-feira que está pronto a declarar-se culpado no escândalo dos motores a gasóleo manipulados, anunciaram os seus advogados em tribunal.

Rupert Stadler vai declarar-se culpado no âmbito de um acordo com o tribunal regional de Munique.

Em troca da confissão, deverá receber uma pena de prisão suspensa até dois anos e pagar uma coima de 1,1 milhões de euros.