Inflação na UE sobe para 7% e ultrapassa a inflação em Portugal

Pela primeira vez desde o início do ano, Portugal tem uma taxa de inflação menor que a inflação na União Europeia. Números desta terça-feira do Eurostat apontam que a média anual na zona euro subiu ligeiramente em abril para os 7,0%, após seis meses de recuos consecutivos.

De acordo com a estimativa rápida, a taxa de inflação anual avançou de 6,9% em março para os 7,0% em abril, mantendo-se, no entanto, aquém dos 7,4% do mesmo mês de 2022.

Portugal, com uma taxa de inflação média de 6,9%, está agora abaixo da UE.