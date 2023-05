Dívida pública aumenta para 114,0% do PIB até março

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou para 114,0% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, mais 0,1 pontos percentuais face ao final de 2022, avançou esta terça-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o BdP, em março de 2023 a dívida pública totalizava 279.297 milhões de euros, mais 340 milhões de euros do que em fevereiro e 6.711 milhões de euros acima de dezembro do ano passado.

De acordo com o banco central, esta evolução refletiu o crescimento das responsabilidades em depósitos (3 mil milhões de euros), com as emissões de certificados de aforro a ascenderem a 3.500 milhões de euros.

Em sentido contrário, observaram-se amortizações líquidas de títulos de dívida (-2.700 milhões de euros).

No mês em análise, os depósitos das administrações públicas aumentaram cerca de 2.500 milhões de euros. Deduzida dos depósitos, a dívida pública diminuiu em 2.100 milhões de euros, para 255.962 milhões de euros.

O rácio da dívida pública face ao PIB situou-se nos 113,9% em 2022, menos 11,5 pontos percentuais do que em 2021 e o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2011 (112,7%).