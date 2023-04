Estágios profissionais recebem 80% do salário mínimo, bolsas do IEFP sobem para 960 euros

Para quem é jovem, procura um estágio profissional ou quer entrar no mercado de trabalho, a Agenda do Trabalho Digno que entra em vigor na segunda-feira, 1 de maio de 2023, traz quatro mudanças importantes.

Primeira: a remuneração mínima dos estágios profissionais passa a ser de 80% do salário mínimo (ou seja, 608 euros brutos).

Segunda: as bolsas de estágio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) para licenciados sobem para 960 euros.

Terceira: os trabalhadores-estudantes (com menos ou 27 anos) passam a poder acumular o abono de família e as bolsas de estudo com o salário.

Quarta: em vez de seis, os contratos temporários a termo certo só vão poder ser renovados quatro vezes. A duração destes contratos passa também a ter como limite máximo quatro anos.