PIB da zona euro avança 1,3% no 1.º trimestre. Portugal regista a maior subida em cadeia

A economia da zona euro avançou no primeiro trimestre 0,1% face ao anterior e 1,3% na comparação com o homólogo, com Portugal a registar a maior subida em cadeia (1,6%), divulga esta sexta-feira o Eurostat.

De acordo com uma estimativa rápida preliminar do serviço estatístico da União Europeia (UE), no conjunto dos 27 Estados-membros, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,3% na comparação com o primeiro trimestre de 2022 e 0,3% face aos últimos três meses de 2022.

O Eurostat alerta que a estimativa para a zona euro e UE é baseada em dados incompletos e será sujeita a revisão.