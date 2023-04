Aguarde por segunda-feira para abastecer. Combustíveis voltam a descer

A próxima semana traz boas notícias para quem precisa de abastecer o automóvel. Os preços dos combustíveis voltam a descer.

De acordo com o jornal ECO, o litro do gasóleo a ficar mais barato 4,5 cêntimos e o litro da gasolina deve descer dois cêntimos.

Dados divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) indicam que a partir de segunda-feira, deverá passar a pagar 1,428 euros por litro de gasóleo simples e 1,653 euros por litro de gasolina simples 95.

Estes valores podem, no entanto, sofrer alterações tendo em conta que o Governo deverá rever as medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

Até ao dia 30 de abril mantém-se em vigor a “redução da carga fiscal de 32,8 cêntimos por litro de gasóleo e de 34 cêntimos por litro de gasolina”.



O preço final dos combustíveis nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.