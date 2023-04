Norte-americana Live Nation quer comprar Ritmos & Blues e assumir controlo da Altice Arena

A empresa de entretenimento norte-americana Live Nation, a maior promotora de espetáculos a nível mundial, vai assumir o controlo da Altice Arena, após ter adquirido uma posição maioritária na promotora portuguesa Ritmos & Blues.

A Ritmos & Blues, juntamente com Luís Montez, da Música no Coração, e o empresário Jorge Vinha da Silva compõem o consórcio Arena Atlântico, que detém a sala de espetáculos criada no âmbito da Expo 98, então batizado Pavilhão Atlântico.

O negócio está a ser noticiado por vários jornais na sequência da publicação, esta quinta-feira, de uma notificação à Autoridade da Concorrência (AdC), a quem cabe a aprovação final do negócio.

De acordo com essa notificação, adianta o jornal Público, a Live Nation Entertainment, que integra no seu catálogo milhares de artistas entre eles os Coldplay, Madonna e os U2, irá assumir o controlo da Ritmos & Blues.

Criada no final dos anos 1980, a Ritmos & Blus foi pioneira na programação regular de concertos em estádios em Portugal, para além de espetáculos organizados através da Altice Atlântico e empresas subsidiárias.