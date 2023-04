TAP. Indemnização a Alexandra Reis é apenas a “ponta do iceberg”, diz sindicato

O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarróias, acredita que a indemnização da TAP a Alexandra Reis é apenas a “ponta do iceberg” entre compensações na companhia aérea.

Ouvido na comissão parlamentar de inquérito, o sindicalista diz existirem “saídas questionáveis” da TAP.

“Oficialmente não conheço nenhum [processo]. Mas a verdade é que, o que ouvimos falar nos corredores da TAP é que a indemnização da Alexandra Reis é a ponta do iceberg. Onde há fumo, há fogo”, disse.

Questionado pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua sobre os 9 milhões de euros pagos pela Ryanair à Segurança Social - contra os 129 milhões pagos pela TAP-, Penarróias indicou que o Governo permite que a companhia aérea “opere ilegalmente” em Portugal.