Medina. Governo vai baixar impostos “quando tiver segurança para o fazer”

"Dar um passo em frente, sem dar dois passos atrás". O ministro das Finanças garantiu esta quarta-feira que o Governo irá baixar os impostos “quando tiver segurança para o fazer”, antecipando que a inflação continuará a baixar ao longo do ano.

Na apresentação do Programa de Estabilidade 2023-2027 no Parlamento, Fernando Medina diz que, “perante a incerteza”, o Governo respondeu “com prudência”, destacando que a economia “continua em máximos”, estimando um crescimento de 0,6 pontos percentuais no final do primeiro trimestre e uma revisão em alta do crescimento do PIB de 1,3% para 1,8% em todo o ano.

“A inflação continuará a baixar. A revisão de 2023 para 5,1% é consentânea com uma significativa redução a partir de abril e com valores próximos dos 3% no final deste ano”, acrescentou Medina, referindo que os juros estarão abaixo dos 4% no final de 2023.

Sobre a descida de impostos, Medina explica por que não o faz agora: “Baixaremos os impostos quando tivermos segurança de o poder fazer sem gerar dificuldades futuras. O compromisso para a redução dos impostos chega quando o Governo puder assegurar que não se trata de dar um passo em frente, sem dar depois dois passos atrás”.