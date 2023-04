Santander com lucros de 180 milhões de euros até março

Os lucros do Santander Portugal cresceram 21,4% no primeiro trimestre, para 180 milhões de euros.

Para a melhoria dos resultados contribuiu o aumento de 11,8% nas receitas, para os 405 milhões de euros, enquanto o aumento da despesa se ficou pelos 5,2%, na ordem dos 130 milhões de euros.

Na apresentação de resultados, o Santander reconhece que os depósitos estão a cair, porque “as famílias e empresas estão a começar a usar as poupanças para reduzir os empréstimos, tendo em conta que os custos de financiamento estão a aumentar”, por causa da subida das taxas de juro.

Também os novos empréstimos estão em queda: o Santander está a emprestar menos dinheiro às famílias e às empresas, uma quebra de cerca de 2% face a igual período do ano passado.

Em Espanha, Santander teve lucros de 1%

O grupo espanhol Santander teve lucros de 2.571 milhões de euros até março, mais 1% do que no mesmo período de 2022, tendo sido penalizado pelo imposto temporário e extraordinário sobre a banca em vigor em Espanha desde o início do ano. No caso do Santander traduziu-se no pagamento de 224 milhões de euros. Sem este imposto, os lucros teriam aumentado 10%.

Em comunicado, o Santander em Espanha diz que o lucro foi apoiado num aumento das receitas de 13%, superior ao aumento de 11% dos gastos devido à inflação.

Globalmente, na Europa, os lucros do Santander chegaram aos 1.189 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 19% face ao mesmo período do ano passado.

Em todas as regiões onde opera, (Europa, América do Norte e América do Sul), o grupo Santander teve um aumento de 6% dos depósitos e uma subida de 3% nos empréstimos que concedeu, comparando com o mesmo período do ano passado.