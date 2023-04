Agricultores continuam sem receber medidas de compensação do IVA Zero

Os agricultores continuam sem receber os 180 milhões de apoio anunciados pelo Governo no âmbito das medidas de apoio da medida do IVA Zero.

Eduardo Oliveira e Sousa, o presidente da Confederação de Agricultores de Portugal, diz que o dinheiro já devia estar no terreno, para que os agricultores o pudessem aplicar.

“É agora que essas ajudas fariam a maior das faltas e teriam a maior razão de estarem a ser aplicadas no terreno por forma a serem incluídas no ciclo produtivo que está neste momento a decorrer para ver se pelo menos alguns produtos ainda seriam produzidos antes de terminar a questão do IVA em outubro”, defende Oliveira e Sousa.

“Corremos o risco de chegar ao Verão e não haver nada pago no âmbito deste acordo”, acrescentou.