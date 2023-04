​Setor imobiliário defende Vistos Gold. Foram “sete mil milhões de euros numa década”

O setor imobiliário contesta as conclusões do relatório do Governo sobre os Vistos Gold. De acordo com o documento a que Renascença teve acesso, em 11 anos, este mecanismo criou apenas 280 postos de trabalho, promoveu uma subida significativa dos preços da habitação e aumentou os riscos de corrupção.



Em declarações à Renascença, o presidente da Associação de Empresas Imobiliárias afirma que não concorda “nada com essa perspetiva”. Paulo Caiado sustenta que, na cadeia, os Vistos Gold contribuíram para a criação significativa de emprego.

“Estes imóveis, para poderem existir, tiveram de ter uma estrutura de emprego gigante. São sete mil milhões de euros numa década, são mais de 650 milhões de euros por ano”, diz Paulo Caiado.

Noutro plano, Paulo Caiado admite que os vistos gold aumentaram a pressão nos preços, mas sobretudo nos imóveis mais caros.