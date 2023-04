Reestruturação da TAP atinge custo de 5.000 milhões de euros

O presidente da Parpública adiantou, esta quinta-feira, que o custo total da reestruturação da TAP atinge cerca de 5.000 milhões de euros, somando a ajuda pública de 3.200 milhões com a contribuição própria da empresa e a compensação Covid.

"Esta soma da contribuição própria com o auxilio de Estado global - não só o auxilio da reestruturação, mas também o auxílio da compensação Covid - é que vão somar o custo global da reestruturação, que, no âmbito do plano de reestruturação e da decisão da Comissão Europeia atinge cerca de 5.000 milhões de euros", adiantou Jaime Andrez.

Declarações de Andrez em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal (IL) Bernardo Blanco, na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

O presidente da Parpública sublinhou que as negociações com Bruxelas sobre o plano de reestruturação da TAP, aprovado a 21 de dezembro de 2021, foram "muito difíceis", sobretudo sobre "dois instrumentos muito importantes para a decisão final da Comissão Europeia", que tinham a ver com a partilha de perdas pelos diversos parceiros da companhia e com o contributo próprio da empresa.

Conforme explicou Jaime Andrez, a contribuição própria tem a ver com a redução de custos para ajudar a viabilização da atividade económica e financeira da empresa.